В Израиле заявили, что продолжат войну с ХАМАС до поднятия группировкой белого флага

Израиль будет продолжать войну с радикальным палестинским движением ХАМАС до тех пор, пока группировка не поднимет белый флаг. Об этом заявил в интервью Bloomberg глава израильского Минэкономики Нил Баркат.

Он подчеркнул, что ХАМАС должен капитулировать и вернуть всех израильских заложников, похищенных 7 октября и до сих пор удерживаемых в секторе Газа.

Чуть ранее посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов заявил, что никаких подвижек в освобождении взятых в плен израильтян на фоне продолжения боевых действий в секторе Газа нет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.