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В Германии раскритиковали Меркель за отсутствие проницательности

Немецкий историк Найтцель: Меркель не уделяла должного внимания армии ФРГ

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Markus Schreiber/AP

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель недооценила степень напряженности между государствами на международной арене и не уделила должного внимания состоянию вооруженных сил Германии, бывший канцлер не была достаточно проницательна в этом вопросе. Об этом в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил немецкий историк Зёнке Найтцель.

«Тот факт, что тревожное число конфликтов ведется военными средствами и что только способный к обороне Запад может защитить свои интересы, до 24 февраля 2022 года не был политически понятен — ни канцлеру Ангеле Меркель, ни ее партнеру по коалиции СДПГ… Политики и общество избегали вопроса о том, для чего, собственно, существуют вооруженные силы», — подчеркнул Найтцель, добавив, что у экс-канцлера не хватило «проницательности и мужества» для надлежащего оснащения армии ФРГ.

По его мнению, немецкая армия оставался «недееспособным из-за отсутствия политического интереса к оперативным вооруженным силам.

До этого сообщалось, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над ВСУ.

Ранее в МИД России прокомментировали «секретный план» бундесвера по войне с РФ.

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