Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России прокомментировали «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

Захарова: «секретный план» Бундесвера пахож на гороскоп для рыбы в раке

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Опубликованный изданием Bid «cекретный план» Бундесвера является сомнительным, он похож на «гороскоп для рыбы в раке». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Почитала немецкий «секретный план». Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», — написала она.

Дипломат отметила, что, возможно, аналитическую часть этого плана Бундесверу предоставил МИД Германии под руководством Анналены Бербок.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами