Опубликованный изданием Bid «cекретный план» Бундесвера является сомнительным, он похож на «гороскоп для рыбы в раке». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Почитала немецкий «секретный план». Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», — написала она.

Дипломат отметила, что, возможно, аналитическую часть этого плана Бундесверу предоставил МИД Германии под руководством Анналены Бербок.

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