В Раде приняли решение по законопроекту о легализации медицинского каннабиса

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламентарии разблокировали законопроект о медицинском каннабисе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокировочное постановление #7457п провалено», — написал Железняк.

До этого партия Юлии Тимошенко «Батькiвщина» внесла в Верховную раду проект постановления об отмене легализации медицинского каннабиса. В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие закона о легализации медицинского каннабиса сопровождалось многочисленными нарушениями установленной законом процедуры рассмотрения и голосования.

В итоге законопроект был заблокирован.

21 декабря парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении. От партии «Слуга Народа» «за» законопроект проголосовали 178 депутатов, от «Платформа за жизнь и мир» — 10 депутатов, от «Голоса» — 19 депутатов, от «Восстановление Украины» — 12 голосов, от «За будущее» — 7 депутатов, от «Доверие» — 12 голосов.

Ранее украинский политик сравнила свою страну с Колумбией после легализации каннабиса.