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Премьер Люксембурга призвал ЕС «попытаться понять» позицию Венгрии по ряду вопросов

Премьер Люксембурга Фриден: ЕС нужно понять позицию Венгрии по ряду вопросов

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Virginia Mayo/AP

Новый премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости лучше понять венгерскую позицию по рядку вопросов, в том числе украинскому. Политик не исключает поездки в Будапешт с этой целью. Об этом Фриден заявил американской газете Politico.

«Венгрия более проевропейская, чем мы иногда думаем, и я думаю, что мы должны попытаться поддержать разные взгляды, чтобы мы могли достичь общей цели… Если кто-то не согласен с определенной политикой, вам следует попытаться понять, откуда он или она… Мне нужно лучше узнать Виктора Орбана», — заявил Фриден.

Он отметил, что рассматривает возможность поехать в Венгрию «в ближайшие месяцы, чтобы лучше понять венгерскую позицию».

До этого сообщалось, что Венгрия может снять вето на выделение денег Европейским союзом Украине при условии пересмотра финансирования раз в год.

Виктор Орбан заявлял, что Будапешт считает плохим решение Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Киева в политическое объединение и не хочет в нем участвовать.

Ранее в офисе Орбана высказались о его возможном назначении главой Евросовета.

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