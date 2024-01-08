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В офисе Орбана высказались о его возможном назначении главой Евросовета

В офисе Орбана призвали к спокойствию по вопросу о новом главе Евросовета

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Bernadett Szabo/Reuters

В Венгрии попросили спокойно реагировать на новости о возможном назначении премьер-министра Виктора Орбана временным главой Европейского совета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши.

«В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия», — ответил Хаваши на вопрос о возможном назначении своего руководителя.

Информацию о том, что нынешний глава Евросовета Шарль Мишель собирается летом 2024 года досрочно уйти в отставку, 7 января газете Politico подтвердил помощник Мишеля. Политик намеревается стать евродепутатом, а для этого ему придется оставить текущий пост.

Если лидеры ЕС не смогут быстро договориться о кандидатуре нового главы Евросовета, им станет Виктор Орбан, поскольку в тот период именно Венгрия будет председательствовать в Совете Евросоюза.

Сам Мишель заявил, что у его коллег будет время, чтобы «избежать Орбана», поскольку преемника ему будут выбирать в июне, до того, как пост главы Евросовета освободится, а Венгрия станет председателем Совета ЕС.

Ранее Венгрия предложила ЕС не давать денег Украине в течение пяти лет.

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