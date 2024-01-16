Стала известна тема совещания Путина с правительством, которое пройдет 17 января

Президент Российской Федерации Владимир Путин 17 января проведет совещание с правительством в формате видео-конференц-связи, на котором будут обсуждаться вопросы, поднятые жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Основная тема обсуждения — вопросы, которые были подняты в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа», — отмечается в публикации.

10 января Владимир Путин в ходе встречи с общественниками и жителями Анадыря заявил, что намерен проанализировать инициативы, касающиеся улучшения качества пассажирских перевозок между городом Анадырь и чукотским аэропортом имени Ю.С. Рытхэу.

В тот день глава российского государства впервые посетил Чукотку с рабочим визитом. После прибытия в город Анадырь президент России заявил, что местный аэропорт расположен достаточно неудобно и «странно».

Ранее Путин созвонился с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».