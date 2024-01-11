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В США назвали Хантера Байдена «избалованным мальчишкой»

Ведущий Fox News Уоттерс назвал Хантера Байдена избалованным мальчишкой

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Jonathan Ernst/Reuters

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс раскритиковал сына действующего главы государства Хантера Байдена за его поведение во время слушаний конгресса США, где рассматривался вопрос о его привлечении за неуважение к этому органу. В эфире телеканала ведущий назвал Байдена «избалованным мальчишкой».

По его словам, все знают парней, похожих на Хантера Байдена: избалованных мальчишек, у которых проблемы с наркотиками и которым все может сойти с рук, «потому что семья знает нужных людей».

«Сейчас избалованному мальчишке 53 года. Он уже много лет не платит налоги и втянут в международную коррупционную сеть, которая может потопить его отца…» — сказал Уоттерс.

Как отметил журналист, Хантер Байден во время слушаний действовал по принципу «разве ты не знаешь, кто мой папа?».

«Я здесь со своим адвокатом и банкиром, и мне не нужно делать ничего, чего я не хочу… Когда вы знаете, что ваш папа простит вас, вы можете ходить по конгрессу, как массажистка. Помните, Хантер был там, чтобы отвечать на вопросы, но когда республиканка [Тейлор Грин] собиралась задать им один, он сбежал», — заявил Уоттерс.

Накануне ️сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривали вопрос о его привлечении за неуважении к конгрессу, до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден впервые предстанет перед судом в январе.

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