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Союзники США заявили, что боятся возвращения Трампа в Белый дом

Bloomberg: союзники США боятся упоминать о возможности победы Трампа на выборах

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Fulton County Sheriff's Office/Reuters

Многие союзники США обеспокоены тем, что Дональд Трамп может одержать победу на выборах президента США осенью 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительствах стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

По данным агентства, страны по всему миру «деликатно, но в срочном порядке» готовятся к возможному успеху Трампа.

Собеседники Bloomberg отметили, что союзники Соединенных Штатов обеспокоены заявлениями политика о том, что «Америка превыше всего», и угрозами покинуть НАТО, а также его протекционистской торговой политикой.

Один высокопоставленный дипломат заявил, что на саммитах Европейского союза некоторые лидеры опасаются даже говорить о возможности возвращения Трампа в Белый дом, понимая, что вероятность этого возрастет.

По результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии Трамп одержал победу, получив 51% голосов. Политик заявил, что испытывает гордость от этих результатов голосования.

На втором месте оказался губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, на третьем — бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов.

Ранее в США призвали смириться с тем, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев.

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