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Володин сравнил подход к отпускам в Госдуме и конгрессе США

Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет отпусков, но есть работа в регионах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет отпусков, но есть работа в регионах. Его слова приводит пресс-служба ГД.

«У нас нет отпусков. Отпуска есть в конгрессе Соединенных Штатов Америки — называются там «каникулы», — заявил он.

По его словам, у российских депутатов вместо каникул — работа в регионах.

«Новогодние праздники — 1, 2 января, а с третьего надо быть на работе», — отметил спикер.

Володин добавил, что тот, кто не следует этим правилам — перестает быть депутатом.

Примером своих неотдыхающих коллег Володин привел лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главу фракции «Единая Россия» Владимира Васильева и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

16 января спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом первого заседания весенней сессии нижней палаты парламента пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что глава государства попросил передать депутатам «самые лучшие пожелания и успехов в работе».

Ранее в Госдуме выступили за бесплатные катки для участников спецоперации.

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