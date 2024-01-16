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Путин 16 января проведет встречу с главами МИД России и КНДР

Главы МИД России и КНДР проинформируют Путина о достигнутых договоренностях

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Павел Бедняков/РИА Новости

Главы МИД Российской Федерации и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи 16 января должны лично проинформировать президента России Владимира Путина об итогах проведенных переговоров. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча состоится во второй половине дня в Кремле.

«Сегодня министр иностранных дел КНДР и министр России Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения, еще раз повторюсь, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты главами государств на Дальнем Востоке совсем недавно», — отметил представитель Кремля.

Также во время брифинга Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у президента России Владимира Путина не назначено встреч с премьером Нигера Али Махаманом Ламином Зейном.

До этого Дмитрий Песков призвал ФРГ беспокоиться из-за вовлеченности Германии в конфликт на Украине, а не из-за статьи немецкой газеты Bild о «секретном плане» нападения РФ на НАТО.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.

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