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Ким Чен Ын призвал обозначить в конституции Южную Корею как главного врага

Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею как главного врага в конституции КНДР

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KCNA/Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как «неизменного главного врага», а также закрепить обязательство по «полной оккупации» Юга и в случае начала войны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В случае войны на Корейском полуострове, важно учитывать вопрос полной оккупации, подавления, изменения Республики Корея и включения ее в состав [КНДР]», — заявил Ким Чен Ын.

По его словам, Сеул должен рассматриваться в конституции КНДР как «неизменный главный враг».

10 января Ким Чен Ын заявил, что у него «нет намерения избегать войны» в регионе, при этом, по словам лидера Северной Кореи, у Пхеньяна нет планов начинать войну в одностороннем порядке против Южной Кореи.

В этот же день Ким Чен Ын сказал, что Республика Корея превратилась в самое враждебное государство с точки зрения Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что КНДР упраздняет учреждения, отвечающие за межкорейские дела.

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