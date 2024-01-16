Пекин заявил, что готов содействовать решению кризиса на Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявила, что Пекин готов продолжать играть роль в содействии решению кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель МИД Китая подчеркнул, что суть позиции Пекина по украинскому кризису заключается в содействии примирению и проведению переговоров.

«Китай поддерживает взаимодействие со всеми соответствующими сторонами, включая Украину», — пояснила Мао Нин.

До этого агентство Bloomberg писало, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на полях Всемирного экономического форума в Давосе намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому желание Вашингтона о том, чтобы Киев перешел к обороне. При этом Зеленский едва ли хотел бы публично об этом говорить, но смысл подобного решения понимает.

По словам журналистов, украинский президент чувствует необходимость отрицать тот факт, что конфликт зашел в тупик.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.