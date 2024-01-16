Во Франции назвали победу Трампа в Айове шагом к великому политическому возвращению

Победа Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове стала первым шагом на пути к его «великому» политическому возвращению. Такую точку зрения высказала французская газета Le Figaro.

«Его победа в Айове — первый шаг к великому политическому возвращению. Через три года после своего ухода из Белого дома Трамп должен начать с обеспечения выдвижения от Республиканской партии», — говорится в тексте.

Как пишет газета, события 6 января 2021 года и многочисленные судебные тяжбы побудили часть избирателей рассмотреть возможность поддержки других кандидатов, однако, как только были объявлены первые результаты кокусов, кампания Трампа заявила «об исторической победе».

До этого Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее в Германии назвали двойным триумфом победу Трампа в Айове.