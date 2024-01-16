В США объяснили популярность Трампа

Политический аналитик и журналист Брит Хьюм заявил, что победа Дональда Трампа на кокусах в Айове с большим перевесом демонстрирует его «непреходящую привлекательность» среди избирателей. В эфире Fox News он объяснил это ностальгией по временам, когда президентом не был Джо Байден.

«Я думаю, что сила его привлекательности во многом основана на воспоминаниях людей о том, как это было до COVID, когда он был президентом. Они помнят экономику и то, как она процветала… Они помнят тот факт, что мы не участвовали ни в каких войнах и даже не финансировали войны за границей», — считает Хьюм.

Он также подчеркнул, что масштабная инфляция в США при действующем главе государства испортила мнение американцев об экономической политике Джо Байдена.

По словам Хьюма, миллионы американцев хотели бы, чтобы страна оказалась в том положении, в котором она находилась до избрания Байдена.

До этого действующий президент США Джо Байден назвал своего оппонента и предшественника Дональда Трампа, занявшего лидирующие позиции в гонке республиканцев в штате Айова, «явным фаворитом» со стороны оппозиции на предстоящих президентских выборах.

Ранее в США призвали смириться, что Трамп будет баллотироваться от республиканцев.