Байден заявил, что баллотируется на новый срок из-за Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что «антидемократическая» позиция кандидата на должность главы государства Дональда Трампа стала фактором, побудившим его баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на радиошоу политика Эла Шарптона «Keepin».

Отвечая на вопрос, что заставило его принять решение баллотироваться на очередной срок, Байден заявил, что речь идет об антидемократической позиции Трампа.

«То, что говорит Трамп. Трамп говорит вещи, которые просто невероятны… Он самый антидемократичный... президент в американской истории. То, что он говорит...Он говорит о том, что баллотируется, чтобы отомстить людям», — заявил президент США.

Он также назвал подобное развитие событий «возмутительным».

До этого действующий президент США Джо Байден назвал своего оппонента и предшественника Дональда Трампа, занявшего лидирующие позиции в гонке республиканцев в штате Айова, «явным фаворитом» со стороны оппозиции на предстоящих президентских выборах.

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