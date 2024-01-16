США назвали «безрассудными и неточными» удары Ирана по иракскому Эрбилю

Белый дом назвал атаку Ирана на административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль «безрассудной» и «неточной». Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон сообщает РИА Новости.

По словам Уотсон, в Вашингтоне ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые нанесли удары на севере Ирака и на севере Сирии. Пресс-секретарь подчеркнула, что в результате атаки не пострадал ни один объект США и ни один из американских военнослужащих.

Уотсон отметила, что Белый дом поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками Ирака и должностными лицами Курдистана.

Власти США, сказала пресс-секретарь, оценили действия Ирана как «безрассудную и неточную» серию ударов.

В Белом доме подчеркнули, что выступают за суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.