Глава антикоррупционного агентства Украины обвинил премьера в игнорировании ведомства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проигнорировал вызов в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) для предоставления пояснений. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, сообщает украинское издание «Общественное».

«Закон в таком случае предусматривает, что мы вынуждены составить протокол на основании имеющихся материалов и направить его в суд», — сказал Новиков.

11 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины направило в суд протокол об административном нарушении, совершенном премьером. По данным ведомства, глава украинского правительства незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которую он узнал в связи с выполнением служебных обязанностей.

До этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины вынесло предписание Шмыгалю об устранении нарушений требований закона «О предотвращении коррупции». НАПК установило, что в 2023 году украинский кабмин допустил принятие 131 постановления с нарушением требований антикоррупционного закона.

Ранее на Украине сообщили о росте коррупции в сфере обороны, таможенной и судебной системах.