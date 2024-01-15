Публикация в Германии «секретного плана» об ожидаемом нападении России на НАТО нужна для обоснования перед местными избирателями поддержки Украины. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

«Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве», — сказал Рогов.

Он считает, что крупные военно-промышленные корпорации Германии заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как он «позволяет им хорошо наживаться на чужом горе».

15 января немецкое издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над Вооруженными силами Украины (ВСУ).

После этого «секретный план» прокомментировали в Минобороны ФРГ, в МИД РФ и в Кремле.

Ранее президент Германии испугался за безопасность страны.