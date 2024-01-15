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В Госдуме заявили о вмешательстве иноагентов в проведение выборов президента РФ

Депутат Пискарев заявил о препятствовании иноагентами проведению выборов в РФ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Зафиксированы многочисленные факты препятствования со стороны иностранных агентов подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации, которые должны состояться в марте текущего года. Об этом сообщил глава комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев, передает РИА Новости.

По его словам, мониторинговые группы установили многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности против предстоящих выборов.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 15-17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.

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Выборы президента России 2024
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