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Опрос показал рост поддержки Трампа перед кокусами

CBS: поддержка Трампа среди республиканцев перед кокусами достигла максимума

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Brian Snyder/Reuters

Поддержка Дональда Трампа среди первичных избирателей Республиканской партии достигла самого высокого уровня. Это следует из опроса телеканала CBS.

По результатам исследования, за Трампа готовы проголосовать 69% первичных избирателей. За ним следует Рон Десантис, за которого отдали бы голос 14%. Замыкает тройку Никки Хейли (12%), за ней расположился Вивек Рамасвами (4%).

«Его [Трампа] юридические проблемы, очевидно, не повредили его репутации среди первичных избирателей, и некоторые из его недавних спорных заявлений находят отклик у многих избирателей Республиканской партии и сторонников движения MAGA», — говорится в тексте.

До этого действующий президент США Джо Байден заявил, демократы рискуют «потерять все» в случае победы Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году.

«Каждый глава государства, с которым я общался, говорил: «Вы должны победить, вы должны победить». К сожалению, я думаю, что речь идет не столько обо мне, сколько о другом парне… Если мы проиграем, мы потеряем все», — заявил Байден.

Ранее в США стартовала кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты.

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Выборы в США — 2024
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