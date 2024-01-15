Опрос показал рост поддержки Трампа перед кокусами

Поддержка Дональда Трампа среди первичных избирателей Республиканской партии достигла самого высокого уровня. Это следует из опроса телеканала CBS.

По результатам исследования, за Трампа готовы проголосовать 69% первичных избирателей. За ним следует Рон Десантис, за которого отдали бы голос 14%. Замыкает тройку Никки Хейли (12%), за ней расположился Вивек Рамасвами (4%).

«Его [Трампа] юридические проблемы, очевидно, не повредили его репутации среди первичных избирателей, и некоторые из его недавних спорных заявлений находят отклик у многих избирателей Республиканской партии и сторонников движения MAGA», — говорится в тексте.

До этого действующий президент США Джо Байден заявил, демократы рискуют «потерять все» в случае победы Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году.

«Каждый глава государства, с которым я общался, говорил: «Вы должны победить, вы должны победить». К сожалению, я думаю, что речь идет не столько обо мне, сколько о другом парне… Если мы проиграем, мы потеряем все», — заявил Байден.

Ранее в США стартовала кампания республиканцев по выбору кандидата в президенты.