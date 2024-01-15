Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков напомнил о запрете Украины на переговоры с Россией

Песков: пока Киев запрещает себе вести диалог с Москвой, Россия продолжает СВО

Киев сам запретил себе переговоры с Москвой, поэтому Россия вынуждена достигать своих целей, продолжая специальную военную операцию (СВО). Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Решение властей Украины запретить любые переговоры с Россией он назвал абсурдными при том, что Москва не отказывается от решения своих задач дипломатическим путем.

«Для нас предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности, мы ведем и продолжаем СВО, в результате которой достигнем наших целей», — сказал Песков.

До этого Песков заявлял, что Министерство обороны России проделало внушительную работу для устранения проблем участников спецоперации.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что поговорит с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу по вопросу налаживания обратной связи с семьями участников СВО.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается на СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами