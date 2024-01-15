Песков напомнил о запрете Украины на переговоры с Россией

Киев сам запретил себе переговоры с Москвой, поэтому Россия вынуждена достигать своих целей, продолжая специальную военную операцию (СВО). Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Решение властей Украины запретить любые переговоры с Россией он назвал абсурдными при том, что Москва не отказывается от решения своих задач дипломатическим путем.

«Для нас предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности, мы ведем и продолжаем СВО, в результате которой достигнем наших целей», — сказал Песков.

До этого Песков заявлял, что Министерство обороны России проделало внушительную работу для устранения проблем участников спецоперации.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что поговорит с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу по вопросу налаживания обратной связи с семьями участников СВО.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается на СВО.