В Британии не исключили новых ударов по Йемену

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не исключил новых ударов по позициям хуситов на территории Йемена в случае необходимости. Его слова приводит Sky News.

«Наше намерение состоит не в том, чтобы вторгаться в Йемен или что-то в этом роде, а просто послать очень ясный, я надеюсь, недвусмысленный сигнал поддерживаемым Ираном хуситам о том, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо», — заявил Шэппс.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что в случае необходимости он санкционирует новые удары по Йемену, Шэппс заявил, что «рассмотрит это».

«[Если] нам придется предпринять дальнейшие действия, то мы рассмотрим это. Мы будем держать ситуацию под контролем, и они [хуситы] должны знать, что если это не прекратится, то, конечно, нам придется принимать решения, которые необходимо принять», — подчеркнул глава военного ведомства Британии.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что действия хуситов в Красном море являются террористическими атаками, поэтому бездействие со стороны Запада может привести к большему их количеству. Глава МИД Великобритании также сообщил, что правительство будет готово присоединиться к дальнейшим военным действиям.

Ранее в Британии сообщили о безальтернативности ударов по Йемену.