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В Британии сообщили о безальтернативности ударов по Йемену

Экс-советник Британии по безопасности Риккетс: Запад не мог не ударить по Йемену

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UK Ministry of Defence/Reuters

У Запада не было каких-либо альтернатив нанесению ударов по позициям хуситов в Йемене, США и Великобритании необходимо было «изменить поведение хуситов». Об этом заявил бывший советник Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс, его слова приводит британская газета Financial Times.

«Во многих отношениях не было альтернативы нанесению удара: хуситам нельзя было позволить продолжать, пока не будет подбит крупный корабль. Бездействие было бы хуже… Расчет, по-видимому, состоял в том, чтобы нанести достаточно сильный удар, чтобы изменить поведение хуситов», — заявил Рикеттс.

Издание напоминает читателям, что существует региональный прецедент, когда крупный авиаудар «меняет поведение». В 2018 году США, Великобритания и Франция запустили более 100 ракет по объектам сирийского правительства.

До этого сообщалось, что Пентагон недоволен утечкой информации об атаках по хуситам из движения «Ансар Аллах», которую допустили власти Великобритании. Момент напряженности между Вашингтоном и Лондоном произошел 11 января. Предполагалось, что вся информация об атаке будет распространена только после завершения операции, но британская газета The Times сообщила об ударах за несколько часов до планируемой атаки.

Ранее эксперты оценили вероятность вступления Ирана в военную операцию США в Йемене.

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