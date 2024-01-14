Президент Ирана заявил о победе Палестины

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о победе Палестины на начальном этапе операции палестинского движения ХАМАС и поражении Израиля, а также его союзников. Об этом Раиси сообщил на мероприятии под названием «Потоп Аль-Аксы и пробуждение человеческого сознания», его слова приводит иранское агентство IRNA.

«Сегодня победителем битвы при Аль-Аксе является Палестина, а проигравшим на этом поле является сионистский режим и его сторонники», — заявил Раиси.

Он отметил, что палестинский вопрос является первостепенным для исламского мира. Кроме того, иранский лидер подчеркнул, что значение палестинской проблемы стало «глобальным».

До этого сообщалось, что заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в РФ Каземом Джалали ситуацию в секторе Газа.

В конце декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с главой политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре. Абдоллахиан выразил поддержку палестинскому народу и осудил США за помощь Израилю.

Ранее в Иране отметили неспособность США навязать миру свой порядок.