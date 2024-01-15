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Правительство Британии использует искусственный интеллект для облегчения работы

Daily Mail: британские министры пользуются ИИ для облегчения своей работы

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании использует систему искусственного интеллекта AI Red Box для чтения и анализа документов, чем должны заниматься министры. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, таким образом искусственный интеллект помогает чиновникам выделять «из гор бумаг» наиболее приоритетные.

«Министр-консерватор Алекс Бургхарт признался, что он использует экспериментальный AI Red Box, <…> чтобы пробираться сквозь горы бумаг, которые ему дают читать каждый день», — говорится в тексте.

Разработку также использует еще один министр и высокопоставленный госслужащий Алекс Чисолм, отмечается в материале.

В то же время парламентарий Сара Олни раскритиковала использование искусственного интеллекта в правительстве страны. По ее словам, с таким же успехом можно позволить управлять Британией роботам.

«Если они не утруждают себя чтением самостоятельно, мы можем с тем же успехом позволить роботам управлять страной», — заявила политик.

До этого сообщалось, что в Минобороны США планируют разработать сеть автономных систем с использованием технологии искусственного интеллекта с целью «противодействия угрозам» от КНР.

Ранее самый популярный ИИ разрешили использовать в военных целях.

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