Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК), чьи полномочия истекают в ноябре 2024, может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте. Об этом сообщает Politico.

Как пишет газета, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция проевропейских партий ЕС, однако даже это обеспечило ей «незначительное большинство в 383 голоса», при минимуме в 374 голоса.

По оценке издания, из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе, действующая глава ЕК может столкнуться с трудностями при переизбрании.

Так, французский депутат Европарламента заявил, что на выборах «может произойти настоящий сюрприз» для главы ЕК. По его словам, если проевропейская коалиция не получит большинства, то «тема фон дер Ляйен просто перестанет существовать».

До этого немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен способствует разрушению Евросоюза своими заявлениями об Украине.

Предприниматель считает, что намерение фон дер Ляйен выработать «альтернативу» для решения проблем ЕС приводит к разрушению союза. Он отметил, что значимые решения принимаются без одобрения всех 27 стран объединения.

Ранее сообщалось, что в ЕС недовольны превышением полномочий фон дер Ляйен.