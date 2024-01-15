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США пообещали не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие

В госдепе США пообещали, что не допустят получения Ираном ядерного оружия

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон «так или иначе гарантирует», что Иран никогда не получит ядерное оружие. Об этом он заявил в эфире Fox News, комментируя критику в адрес президента Джо Байдена из-за его политики в отношении Тегерана.

«Как ясно дали понять президент и госсекретарь, Соединенные Штаты так или иначе гарантируют, что Иран никогда не получит ядерное оружие... Как сказал Госсекретарь, мы всегда предпочитаем дипломатию для достижения этой цели, но, учитывая ядерную эскалацию Ирана и его неспособность сотрудничать с МАГАТЭ [Международным агентством по атомной энергии], к сожалению, сейчас мы далеки от чего-либо подобного», — сказал представитель Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне «очень серьезно воспринимают иранскую угрозу» и стремятся противостоять «проблемному поведению» этой страны.

«Иран является ведущим в мире государством-спонсором терроризма и серийным нарушителем прав человека. К нам присоединился широкий круг партнеров-единомышленников в противостоянии всем угрозам и вызовам безопасности, исходящим от Ирана. Политика сосредоточена на практических способах противодействия этим угрозам. Тем не менее, мы постоянно оцениваем наш подход к Ирану и находим дополнительные способы усиления давления», — отметил чиновник.

До этого США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.

Ранее в Британии потребовали от Ирана прекратить поддержку прокси-сил на Ближнем Востоке.

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