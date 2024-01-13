В Британии потребовали Иран прекратить поддержку прокси-сил на Ближнем Востоке

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Иран должен потребовать от радикальных группировок, поддерживаемых Тегераном, прекратить эскалацию на Ближнем Востоке. По его словам, «терпение мира на исходе», пишет Sky News.

«Вы [Иран] должны заставить повстанцев-хуситов, других, кто действует как ваши прокси, ливанская «Хезболла» - очевидные примеры, другие группировки в Ираке и Сирии, вы должны заставить их прекратить свою деятельность, потому что терпение мира на исходе», — заявил Шэппс.

По его словам, Британия «насквозь видит» действия Ирана, особенно в отношении хуситов, и «ничего хорошего из этого не выйдет».

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее Байден отверг сообщения о начале прокси-войны с Ираном.