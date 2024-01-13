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В Пентагоне рассказали о состоянии главы ведомства Ллойда Остина

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: дата выписки Остина неизвестна

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Carlos Barria/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в госпитале, дата его выписки не определена. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства обороны США Патрика Райдера сообщает РИА Новости.

В заявлении сказано, что Остин, у которого диагностировали рак простаты, находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее.

«Министр поддерживает контакт со старшими должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает следить за ежедневной работой ведомства по всему миру», — подчеркнул Райдер.

9 января стало известно, что министру обороны США Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

10 января сообщалось, что президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации Остина. Министр не стал информировать руководство и общественность о своем состоянии.

11 января газета The Wall Street Journal сообщила, что заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс без ведома президента США Джо Байдена управляла оборонным ведомством в течение четырех дней, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико.

12 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по хуситам в Йемене из госпиталя, используя защищенные средства связи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сохраняет доверие к шефу Пентагона Ллойду Остину даже на фоне разгоревшегося скандала.

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