В конгрессе США призвали прекратить «аморальное» финансирование Израиля

Американский сенатор Берни Сандерс призвал конгресс прекратить военное финансирование Израиля, так как, по его словам, деньги будут использованы для поддержки «крайне непропорциональной» и «аморальной войны» еврейского государства в секторе Газа. Его слова приводит The Hill.

«Хотя мы признаем, что варварское нападение ХАМАС положило начало этой войне, мы также должны признать, что военный ответ Израиля был крайне непропорциональным, аморальным и нарушающим международное право», — заявил сенатор.

По его словам, американцам нужно понять, что «война Израиля против палестинского народа велась с использованием американских бомб, артиллерийских снарядов и других видов оружия».

Он подчеркнул, что это привело к «катастрофическим результатам для палестинского народа».

«Хватит значит хватит. Конгресс должен отказаться от этого финансирования», — констатировал Сандерс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Нетаньяху заявил, что ожидает продолжения войны в секторе Газа «много месяцев».