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Глава МИД Франции посетит Германию и Польшу для продвижения инициатив по Украине

BFMTV: глава МИД Франции намерен продвигать инициативы по Украине в ФРГ и Польше

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Global Look Press

Недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Германию в воскресенье и Польшу в понедельник, чтобы продвинуть рассмотрение инициатив по Украине в органах ЕС. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Глава французской дипломатии… отправится в Германию. Затем завтра в Польшу. Для того, чтобы встретиться со своими коллегами и продвигать украинские проблемы в европейских органах», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в Германии Сежурне проведет встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а в Польше – c главой МИД страны Шимоном Шинковским.

До этого новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время визита в Киев заявил, что, несмотря на рост числа конфликтов в мире, поддержка Украины останется для Франции приоритетом.

Сежурне также сообщил, что Париж приложит весь свой политический и дипломатический вес на предстоящем саммите Европейского совета, чтобы Киеву была выделена помощь в размере €50 млрд.

Ранее во Франции заявили об отставании украинской промышленности.

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