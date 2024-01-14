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Во Франции заявили об отставании украинской промышленности

Le Monde: РФ смогла предотвратить промышленное отставание, в отличие от Украины

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Unsplash

Украина столкнулась со значительным промышленным отставанием за два года с момента эскалации конфликта. На это в колонке для французской газеты Le Monde указал обозреватель Эммануэль Гриншпан.

Как отметил автор статьи, Москва смогла избежать подобных последствий боевых действий. В то же время он подчеркнул, что сейчас украинские власти сильно зависят от финансирования со стороны зарубежных партнеров.

«Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с РФ», — говорится в публикации.

Обозреватель пояснил, что одним из факторов промышленного отставания Киева является коррупция. По словам Гриншпана, украинская промышленность «страдала от коррупции и пренебрежения» на протяжении нескольких десятилетий. В результате предприниматели, гражданское общество, власти и военные потеряли доверие друг к другу.

10 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран в отношении украинского конфликта оказалась неэффективной. В частности, он обратил внимание на неудачу США и их союзников при попытке разрушить российскую экономику.

Ранее на Украине рассказали о зависимости пенсий и заработных плат граждан от финансирования со стороны западных государств.

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