Украина столкнулась со значительным промышленным отставанием за два года с момента эскалации конфликта. На это в колонке для французской газеты Le Monde указал обозреватель Эммануэль Гриншпан.

Как отметил автор статьи, Москва смогла избежать подобных последствий боевых действий. В то же время он подчеркнул, что сейчас украинские власти сильно зависят от финансирования со стороны зарубежных партнеров.

«Поскольку Украина вступает в третий год конфликта, она сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с РФ», — говорится в публикации.

Обозреватель пояснил, что одним из факторов промышленного отставания Киева является коррупция. По словам Гриншпана, украинская промышленность «страдала от коррупции и пренебрежения» на протяжении нескольких десятилетий. В результате предприниматели, гражданское общество, власти и военные потеряли доверие друг к другу.

10 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран в отношении украинского конфликта оказалась неэффективной. В частности, он обратил внимание на неудачу США и их союзников при попытке разрушить российскую экономику.

Ранее на Украине рассказали о зависимости пенсий и заработных плат граждан от финансирования со стороны западных государств.