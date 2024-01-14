В Каире ответили на намерение Нетаньяху контролировать границу с Египтом

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зеид в ответ на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о контроле границы сектора Газа с Египтом заявил, что Каир, со своей стороны, полностью контролирует свои границы. Об этом Зеид заявил телеканалу Sada El-Balad.

«Египет полностью контролирует свои границы, и эти вопросы регулируются правовыми соглашениями и соглашениями о безопасности между вовлеченными странами, поэтому любые разговоры по этому вопросу, как правило, подвергаются тщательному изучению, и в ответ на них заявляются позиции», — заявил Зеид.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль намерен дойти до границы с Египтом и взять ее под контроль. По его словам, полный контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из обязательных условий для окончания боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве.

Нетаньяху уверен, что если не закрыть «эту дыру», то через нее придут другие боевики, поступит новая военная техника, оружие.

Ранее дипломат ЮАР заявил, что действия Израиля в секторе Газа нельзя назвать самообороной.