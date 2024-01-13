Дипломат ЮАР заявил, что действия Израиля в секторе Газа нельзя назвать самообороной

Действия Израиля в отношении населения сектора Газа нельзя назвать самообороной. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель Южно-Африканской Республики при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

По его словам, с тех пор, как Израиль начал войну против радикального палестинского движения ХАМАС, израильская армия осуществила неизбирательные бомбардировки жилых районов, включая главные объекты инфраструктуры, например, больницы, школы и лагеря беженцев.

«Это никак не подпадает под определение самообороны, это геноцид», — подчеркнул Молекане.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

11 января Международный суд ООН начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля. 11 января на заседании выступила южноафриканская делегация, 12 января — израильская. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.