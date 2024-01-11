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Россия закрыла нескольким гражданам Молдавии въезд в страну

РФ запретила въезд в страну нескольким молдавским чиновникам и журналистам

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РИА «Новости»/Depositphotos

Россия закрыла въезд нескольким чиновникам и журналистам с гражданством Молдавии из-за недружественных действий республики. Об этом заявил официальный представитель молдавского министерства иностранных дел Игорь Захаров в беседе с ТАСС.

«Запрет на въезд в Россию получили свыше десяти человек», — пояснил дипломат.

В их числе: генеральный секретарь государственной канцелярии, член Высшего совета безопасности Молдавии Адриана Бэлуцела, советник президент Ольга Рошку, генсек правительства Артур Мижу, координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Манол. Кроме них в список вошли семь сотрудников молдавских СМИ.

Таким образом РФ ответила на политически мотивированное преследование российских СМИ и дискриминацию въезжающих в Молдавию россиян.

Накануне в МИД России вызвали молдавского посла в Москве Лилиана Дария, ему была заявлена нота протеста в связи с недружественными действиями Кишинева.

Ранее в Молдавии сообщили о росте госдолга страны.

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