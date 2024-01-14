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Стало известно о дальнейших намерениях Зеленского во внешней политике

Зеленский: Украина будет заключать соглашения о безопасности с разными странами

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Великобритания стала первой страной, с которой Украина заключила соглашение о безопасности, Киев будет пытаться заключить аналогичные соглашения и с другими странами. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Украинская правда».

«Соглашение по безопасности с Великобританией — это то, что придает нам уверенности сейчас… и фиксирует наши сильные позиции по безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО. Великобритания стала первой страной, с которой мы заключили такое двустороннее соглашение. Продолжим работать и с другими международными партнерами для обеспечения нашего роста в сфере безопасности», — заявил Зеленский.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в соглашении по безопасности, заключенном между двумя странами.

12 января Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава британского правительства и Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Британии, включая обмен разведывательными данными и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее премьер-министр Украины пообещал защищать Британию от России.

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