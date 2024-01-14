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Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию от России

Премьер Украины Шмыгаль пообещал защищать Британию в случае нападения России

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее Российской Федерации. Его цитирует издание «Украинская правда».

Глава украинского кабмина назвал «двусторонним» и «партнерским» соглашение по безопасности, которое на этой неделе было заключено между Киевом и Лондоном.

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — сказал Шмыгаль.

Он также указал, что этот договор с Соединенным Королевством является «эталоном», который «устанавливает планку». Вместе с тем премьер выразил надежду, что другие государства подпишут с Украиной аналогичные соглашения.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава британского правительства и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Британии, включая обмен разведывательными данным и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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