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Директор израильской Службы общей безопасности Израиля уйдет в отставку

Глава Службы общей безопасности Израиля Бар покинет пост из-за ошибок разведки

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Reuters

Глава Службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар уйдет в отставку после окончания палестино-израильского конфликта из-за ошибок израильской разведки накануне эскалации с ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщил экс-глава ШАБАК Яаков Перри, его слова приводит издание Times of Israel.

«Я напрямую говорил с ним о том, что ожидается, и не сомневаюсь, что он будет одним из первых, кто передаст ключи… Его намерение — покинуть эту должность», — заявил Перри.

Как отмечается в сообщении издания, 15 октября Бар признал свою личную ответственность за отсутствие раннего предупреждения о нападении на общины на юге Израиля.

Ронен Бар в начале октября заявлял, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что не может допустить мысли, что Израиль не принял бы никаких мер, если бы не знал о нападении на его территории палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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