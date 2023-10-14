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В ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина

Представители ХАМАС заявили, что ценят позицию и усилия Путина и России

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Majdi Fathi/Global Look Press

Представители движения ХАМАС сделали в Telegram-канале официальное заявление для прессы, отметив, что ценят позицию российского президента Владимира Путина, который отверг агрессию и блокаду Газы. Также в сообщении говорится о приветствии усилий России, которые направлены на прекращение агрессии.

«Мы в Движении исламского сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на безопасное гражданское население там. Мы также подтверждаем, что мы приветствуем неустанные усилия России, направленные на прекращение варварской, систематической сионистской агрессии против нашего палестинского народа в секторе Газа», — говорится в сообщении.

До этого делегация от России в СБ ООН призвала к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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