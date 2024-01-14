В США сообщили о «клоунском шоу» Хантера Байдена

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден присутствовал в конгрессе, где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважение к государственному органу, в сопровождении собственному съемочной группы, Хантер пытался таким образом устроить «клоунское шоу» в конгрессе. Об этом заявил ведущий Fox News Шон Хеннити в эфире телеканала.

«Хантер появляется на слушании по делу о неуважении к суду в сопровождении собственной съемочной группы, и сын президента, очевидно, пытается устроить клоунское шоу из того, что было серьезным официальным процессом по съемке контента для его предстоящего документального фильма. И, я полагаю, надеется заработать еще больше денег», — заявил Хеннити.

До этого Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривают вопрос о его привлечении за неуважение к конгрессу, до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы.

Как только политик начала вступительную речь, Байден-младший и свита его адвокатов молча поднялись со своих мест и покинули помещение, что спровоцировало ажиотаж среди заседавших.

Ранее в США назвали Хантера Байдена «избалованным мальчишкой».