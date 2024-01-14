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Путин объяснил отмену визита в Якутию

Путин рассказал, что отменил визит в Якутию из-за морозов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Якутию весной или летом после отмены визита в январе. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам президента, он бывал в Якутии не раз.

«Сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда — 50, воздух замерзает, эффект тумана. Может быть, весной, может быть, летом», — пояснил Путин.

Он уточнил, что у него есть планы посетить республику площадью с пять или шесть Франций, обладающую колоссальными природными ресурсами. Путин подчеркнул, что планировал посетить музыкальную школу.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» сообщал, что Российский президент Владимир Путин обязательно посетит Якутию в будущем. По словам Пескова, глава государства не привык, что сложные метеоусловия меняют его планы.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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