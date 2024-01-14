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В США рассказали о росте авторитета хуситов

NYT: удары Запада по хуситам в Йемене снизили их потенциал лишь на 30%

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US Central Command/Reuters

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене повышают авторитет группировки среди противников Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом пишет американская газета New York Times.

«Такое столкновение повышает их авторитет среди противников США в регионе и отвлекает их от жестокого управления северо-западом Йемена и столицей страны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что хуситы в результате развития событий «только выигрывают» от борьбы с Соединенными Штатами.

По оценке New York Times, нанеся удар по объектам хуситов в Йемене, Вашингтон послал резкий сигнал как хуситам, так и их иранским сторонникам о том, что Соединенные Штаты «прекратили свою давнюю оборонительную позицию в Красном море».

Как указывает издание, даже «после нанесения ударов более чем по 60 целям [в виде объектов для хранения и запуска] ракет и беспилотников с применением свыше 150 высокоточных боеприпасов было повреждено или уничтожено лишь от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов».

13 января американские военные поразили радиолокационную станцию (РЛС) в Йемене, которая была подчинена военному командованию движения «Ансар Аллах». В тот же день США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе на западе Йемена и еще десятку объектов хуситов, в том числе с использованием крылатых ракет «Томагавк» и управляемых бомб Paveway IV.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с журналистами обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при нанесении ударов по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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