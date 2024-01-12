Эрдоган обвинил США и Британию в использовании непропорциональной силы

Президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с журналистами обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при нанесении ударов по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и в попытке при этом превратить Красное море в «море крови», передает ТАСС.

«Они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине, — сказал он.

По словам Эрдогана, Турция получает новости по многим каналам.

«Мы узнаем, что хуситы отвечают успешно»», — добавил турецкий лидер.

Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что удары Великобритании по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военнослужащие сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Американист ранее объяснил причины атаки хуситов США и Великобританией.