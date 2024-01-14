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На Украине рассказали, граждане каких регионов чаще выступают за мирные переговоры

Ким: жители прифронтовых областей Украины чаще выступают за мирные переговоры

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жители прифронтовых областей Украины в большей степени выступают за мирные переговоры с Россией, в то время как на западе Украины люди желают «идти до Москвы». Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Прифронтовые регионы говорят — может быть, поговорим о мирных переговорах?» — сказал чиновник.

По его словам, в центральных регионах страны 40% граждан не определись в своем выборе.

«Западные говорят: никаких переговоров, идем на Москву», — указал Ким.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США должны прекратить вмешательства, чтобы президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

До этого Путин говорил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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