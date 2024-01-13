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Конгрессмен дал совет Байдену, как выиграть выборы

Сандерс призвал Байдена развеять страхи рабочего класса чтобы выиграть выборы

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Reuters

Американский сенатор Берни Сандерс призвал действующего главу государства Джо Байдена к более агрессивному решению проблем миллионов избирателей, чтобы не допустить возвращения в Белый дом «антидемократического демагога Дональда Трампа». Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По мнению Сандерса, если Байден не будет более прямолинейно признавать многочисленные кризисы, с которыми сталкиваются семьи рабочего класса, победит его соперник-республиканец.

«Мы должны увидеть, как Белый дом будет более агрессивно действовать в вопросах здравоохранения, жилья, налоговой реформы и высокой стоимости рецептурных лекарств…Если мы сможем заставить президента двигаться в этом направлении, он победит; в противном случае он проиграет», — заявил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что находится в постоянном контакте с представителями Белого дома по этим вопросам. Если администрация Байдена не предложит прогрессивную повестку дня, отвечающую требованиям рабочего класса, то она не выиграет выборы, констатировал Сандерс.

До этого газета Wall Street Journal писала, что трагедия предстоящих выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено «в прошлое», а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия.

Ранее в США назвали неожиданную угрозу Байдену на президентских выборах.

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