Байден отверг сообщения о начале прокси-войны с Ираном

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что комбинированная атака США и Британии по Йемену не является началом прокси-войны с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

«Иран не хочет войны с нами», — заявил Байден.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов из пресс-пула Белого дома. Кроме того, Байден заявил, что считает удар по Йемену успешным, отметив низкую вероятность потерь среди мирного населения Йемена.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не должен заранее согласовывать с конгрессом удары по хуситам в Йемене.

Накануне конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса.

Ранее Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.