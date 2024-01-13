Французский политик предрек прекращение поставок американского оружия на Украину

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Соединенные Штаты остановят дальнейшую помощь Украине из-за проблем с учетом передаваемого вооружения. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень коррумпировано!» — написал Филиппо.

С точки зрения политика, пропажа американского оружия на Украине должна побудить Францию также отказаться от поддержки Киева.

До этого генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что ведомство не осуществляло надлежащим образом надзор за оборонными поставками на Украину.

«Американские представители минобороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться обо всех поставках оружия Украине», — рассказал генинспектор, ссылаясь на доклад Пентагона.

По его информации, свыше половины из общего объема поставок осталось до сих пор неучтенным, программы мониторинга не выполняются должным образом.

Ранее Вашингтон объявил об окончании оборонных поставок Киеву.