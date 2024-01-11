Вашингтон объявил об окончании оборонных поставок Киеву

США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, чьи слова передает телеканал CTV.

«Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась», — заявил он в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, таким образом поставки вооружения и военной техники США для Киева пока прекращаются, но конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для помощи Украине.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов», — констатировал Кирби.

До этого зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Соединенных Штатов заканчиваются одобренные средства на помощь Украине.

В декабре бывший главнокомандующий НАТО, отставной адмирал флота США Джеймс Ставридис предупредил, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16.

Ранее Украина попросила США ускорить поставки вооружения.