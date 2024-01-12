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Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

Сунак: Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

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Stefan Rousseau/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в рамках нового пакета военной помощи Украине страна намерена поставить дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает ТАСС.

«Великобритания объявляет сегодня о своем самом большом с момента начала войны отдельно взятом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд ($3,19 млрд. — «Газета.Ru»), — сообщил Сунак.

До этого сообщалось, что Сунак прибыл в Киев. По его словам, Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Во время визита Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности. Документ будет действовать до вступления Киева в НАТО. Этот договор стал первым в сфере соглашений по безопасности, которые были согласованы в ходе Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами «Группы семи» (США, Британия, Канада, Германия, Италия, Япония, Франция) и присоединившимися к ним государствами.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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